В Днепре компания подростков избила и ограбила полицейского

В одном из супермаркетов Днепра компания подростков избила и ограбила полицейского, который сделал им замечание.

Об этом сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой на собственные источники.

Происшествие произошло в супермаркете «АТБ» на улице Каруны, где сотрудник полиции совершал покупки в свой выходной день. На кассе стояла компания подростков из 4-х человек, которая вела себя вызывающе и неадекватно. Мужчина сделал им замечание. В ответ прямо в магазине они начали его бить по голове и туловищу, от чего несколько раз мужчина терял сознание. Избив пострадавшего, подростки схватили его Iphone и скрылись.

Охрана «АТБ» вызвала полицию на место происшествия. Прибывшие на место правоохранители получили описание подростков и начали искать их по «горячим следам». Полицейские обследовали прилегающую территорию, но парней, подходящих по внешнему виду, не обнаружили. На место вызвали следственно-оперативную группу полиции для дальнейших процессуальных действий. Розыск малолетних хулиганов, избивших полицейского и похитивших его телефон, продолжается.