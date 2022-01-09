В Днепре мошенники «из службы такси» используют очередную схему «развода»

В Днепре мошенники пытаются «развести» людей при помощи очередной схемы. На этот раз они действуют от имени одной из известных служб такси.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на собственные источники.

В пятницу 7 января таким образом пытались обмануть одного из жителей Днепра. Днепрянину позвонил якобы водитель службы такси Bolt и сказал, что хотел подтвердить поездку от клиента, однако нечаянно ошибся цифрой и отправил ему случайно код для активации поездки. Далее последовала просьба продиктовать полученный код. Действительно, днепрянину пришла смс с кодом от Bolt, но, почувствовав неладное, бдительный горожанин отказался продиктовать код незнакомцу.

Как удалось выяснить, схема заключалась в следующем. Мошенник с другого телефона устанавливает приложение с платежной системой и вводит чужой номер телефона. Далее на чужой номер приходит смс с кодом активации, и если дать незнакомцу полученный код, то мошенник получает доступ к аккаунту, к которому привязана карта и номер мобильного. Такой нехитрый «трюк» можно якобы проделать с любой службой такси, в которой есть платежная система.