В Днепре мужчина бросил гранату в сторону дома, ранив двух человек

Полиция задержала подозреваемого

В Днепре вечером 6 сентября мужчина бросил гранату в сторону дома, где находились двое людей, которые в результате взрыва получили телесные повреждения.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Днепропетровской области.

«Событие произошло 6 сентября около 18:00 возле одного из домов по улице Баженова в г. Днепр. Предварительно установлено, что 35-летний мужчина бросил гранату в сторону дома, где находились двое мужчин», – говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Амур-Нижнеднепровский отделения полиции, спасатели и работники взрывотехнической службы.

По предварительным выводам экспертов, взорваться могла граната РГД-5.