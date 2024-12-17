На Одещині 16-річний хлопець підпалив об’єкти електроенергетики

За гонорар молодик пошкодив дві трансформаторні підстанції в Ізмаїльському районі. Правопорушнику загрожує до 10 років позбавлення волі.

Викрили палія працівники територіального підрозділу поліції спільно зі співробітниками управління кримінального аналізу обласної поліції та Управління СБУ в Одеській області.

Про підпали дох об’єктів електроенергетики на спецлінію 102 надійшло повідомлення на початку грудня. За кілька днів, в ході проведення комплексу оперативно-розшукових заходів, правоохоронці встановили, що до злочинів причетний підліток із Саф’янівської громади. Юнак натрапив в інтернеті на оголошення «легкий заробіток» і отримав від невідомої особи пропозицію здійснити підпал трансформаторних підстанцій за грошову винагороду. Погодившись, він підшукав об’єкти, придбав бензин, а ввечері пішов облив та підпалив їх.

Результат своїх дій зловмисник зняв на відео і відправив замовнику для звіту про виконану «роботу», після чого отримав на банківську картку винагороду.

Правоохоронці вилучили у фігуранта одяг, у якому він вчиняв підпали, мобільний телефон зі звітом, банківську картку з грошима на рахунку, а також інші речові докази злочинної діяльності.

«Ми повідомили юнакові про підозру в умисному пошкодженні двох об’єктів енергетики, що призвело до порушення їхньої нормальної роботи, вчиненому загальнонебезпечним способом. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Згідно з ч. 2 ст. 194-1 Кримінального кодексу України, хлопцю загрожує до 10 років ув’язнення. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Ізмаїльської окружної прокуратури», – розповів начальник слідчого відділу Ізмаїльського районного відділу поліції Анатолій Маршавка.

Поліцейські закликають батьків та всіх, хто їх замінює, уважніше ставитися до дітей: спілкуватися з ними, цікавитися їхнім дозвіллям, звертати увагу на зміну в поведінці та раптову появу грошей.

Також закликаємо молодь не погоджуватися на злочинні пропозиції, оскільки за будь-який злочин передбачена відповідальність, навіть для дітей.

Ізмаїльський районний відділ поліції Одещини