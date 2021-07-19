В Днепре мужчина избил людей камнем до потери сознания

В понедельник, 19 июля, на жилом массиве Победа мужчина напал с камнем на двоих человек. Он ударил их по голове.

На место вызвали полицию. Когда патрульные приехали, то увидели двоих пострадавших, которые лежали на асфальте без сознания.

Об этом сообщает Информатор со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Днепра.

Рядом они заметили нападавшего, а также камень со следами крови. Злоумышленника задержали.

Полицейские оказали потерпевшим домедицинскую помощь и вызвали скорую. Одного из них доставили в больницу №16 с закрытой черепно-мозговой травмой, второй же от госпитализации отказался. Все детали устанавливает следственно-оперативная группа.