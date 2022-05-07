Повідомлено про підозру киянину, який виправдовував збройну агресію рф в Україні

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру киянину за фактом виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України (ч. 1 ст. 436-2 КК України).

За даними слідства, підозрюваний, в умовах воєнного стану, упродовж березня-квітня 2022 року здійснював дзвінки на «гарячу лінію» Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та ряду громадян України, під час яких заперечував факти вбивств російськими військовослужбовцями мирного населення України та вчинення ними інших воєнних злочинів на території нашої держави, виправдовуючи при цьому збройну агресію рф проти України.

За місцем проживання фігуранта проведено обшук. Його затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі підозрюваного перевіряють на причетність до вчинення колабораційної діяльності (ч. 6 ст. 111-1 КК України).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Подільського УП ГУ Нацполіції у м. Києві за матеріалами Департаменту захисту національної державності СБУ.

Київська міська прокуратура