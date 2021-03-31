В Днепре мужчина избивал свою «возлюбленную» и резал ей вены

В Днепре на улице Минеральной, 1 30 марта около 21:40 в частном секторе женщина со следами побоев выбежала на улицу и обратилась за помощью соседу, и рассказала, что эти травмы нанес ее сожитель.

Об этом корреспондент «Днепр Час» узнал из собственных источников.

Позже к соседу подошел мужчина и пригрозил, что в случае появления посторонних у него, зарубит всех топором. К этому времени на место происшествия подоспели правоохранители, но оказалось, что дверь дома была заперта, а из помещения доносились женские крики и плач.

Полицейские начали вести переговоры со злоумышленником и спустя какое-то время он открыл дверь. Оказалось, что обидчик уже ранее привлекался к уголовной ответственности за то, что избивал и резал вены своей возлюбленной.

У пострадавшей была разбита бровь и видны следы побоев на лице. Выяснилось, что женщина была хозяйкой дома и сама впустила мужчину внутрь, ранее она неоднократно вызывала полицию из-за буйного поведения сожителя. Злоумышленника доставили в отделение для выяснения обстоятельств.