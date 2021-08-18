В Днепре мужчина нанес шесть ножевых ранений местному жителю

В Днепре в Соборном районе мужчина нанес шесть ножевых ранений знакомому: злоумышленника задержали.

Об этом сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Днепропетровской области.

16 августа около 03:30 в одном из домов по улице Лоцманский Спуск в Соборном районе Днепра между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из них нанес другому шесть ножевых ранений в грудь. 37-летнего потерпевшего госпитализировали в больницу.

По данному факту открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Сотрудники отделения полиции № 5 Днепровского районного управления полиции задержали подозреваемого в преступлении 36-летнего местного жителя в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следователи сообщили мужчине о подозрении. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет. Идет следствие.