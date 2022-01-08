В Днепре мужчина сообщил о минировании и пригласил «сразиться с Иисусом и Сатаной»

В Днепре неизвестный мужчина сообщил о минировании многоэтажного дома и настойчиво приглашал приехать к нему, чтобы сразиться с Иисусом и Сатаной, которые явились к нему.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на собственные источники.

8 января от неизвестного пришло сообщение о том, что якобы заминирована квартира в многоэтажном доме на улице Холодильной. Помимо этого заявитель сообщил, что к нему явился Сатана.

Полицейские приехали по указанному адресу, но двери им никто не открыл. Были опрошены соседи, которые сказали, что в указанной квартире проживает вполне адекватный работающий мужчина. Никаких следов взрывчатых веществ в доме обнаружено не было.

Полицейские еще раз перезвонили на номер, с которого поступило сообщение о минировании. Им ответил тот же заявитель, но теперь он был еще в более в неадекватном состоянии и разговаривал сумбурно. При этом неизвестный постоянно предлагал приехать к нему и вступить в схватку с Иисусом и Сатаной, которые «посетили» его дом и ведут себя очень агрессивно. Теперь мужчину, «узревшего» Иисуса и Сатану и сообщившего о минировании дома, разыскивают правоохранители.