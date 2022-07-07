В Днепре мужчине в драке собутыльник откусил палец

В Днепре на улице Навигационной мужчине откусил палец его пьяный знакомый.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на собственные источники.

4 июля между мужчинами, которые вместе распивали алкогольные напитки, возник конфликт. Словесная перепалка переросла в драку, в ходе которой 36-летний горожанин откусил фалангу среднего пальца правой руки своему 39-летнему знакомому.

На место вызвали «скорую», 39-летнего мужчину госпитализировали в городскую больницу №4. Нападавшего также забрали медики «скорой», мужчина был доставлен в городскую больницу №16 с травмами спины.

В обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники полиции.