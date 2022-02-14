В Днепре мужчину обокрали незнакомки, которых он пригласил к себе домой

Вчера, 13 февраля, в Днепре две женщины ограбили квартиру по улице Энергетическая.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на собственные источники.

Около 15:00 в полицию обратился мужчина, который сообщил, что его обокрали две женщины. По словам горожанина, 12 февраля он познакомился с двумя дамами, после чего пригласил их к себе.

Утром 13 февраля женщины покинули квартиру, прихватив с собой телевизор и документы на него.

Мужчина не знает никакой информации о незнакомках, даже имен. Однако ему удалось запомнить номер машины, на которой уехали злоумышленницы. Благодаря этому полицейские быстро разыскали владельца. Выяснилось, что женщин подвозил таксист. Как рассказал водитель, женщины заказали такси до ломбарда на улице Титова. Полиция в данный момент занимается поиском воровок.