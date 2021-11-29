В Днепре мужчину во время конфликта выбросили с третьего этажа

В Днепре 27 ноября на ул. Гавриленко во время конфликта мужчину выбросили из окна 3 этажа. На место происшествия выехали сотрудники полиции и медики.

Об этом Репортер сообщает со ссылкой на инсайдеров, близких к правоохранительным органам.

Так, прибывшие на место инцидента полицейские установили, что у потерпевшего 1978 года рождения на территории заброшенного здания произошел конфликт с другим мужчиной. Во время словесной перепалки мужчина толкнул потерпевшего в окно, в результате чего пострадавший упал с высоты третьего этажа. В результате падения у потерпевшего диагностировали перелом в области бедра.

В результате следственно-розыскных мероприятий полицейским удалось разыскать нападавшего – им оказался местный житель 1966 года рождения. На место событий вызвали следственно-оперативную группу.