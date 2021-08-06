Відсидівши 9 років 6 місяців за зґвалтування малолітньої, покидьок знову скоїв аналогічний злочин

Ювенальним прокурором Хорошівського відділу Коростишівської окружної прокуратури забезпечено розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою жителю смт Хорошів, підозрюваному у зґвалтуванні неповнолітньої (ч.3 ст. 152 КК України).

Володарсько-Волинський районний суд погодився з позицією ювенального прокурора та 04.08.2021 помістив підозрюваного під варту без визначення розміру грошової застави.

За даними слідства, особливо тяжкий злочин 16.07.2021 скоїв житель смт Хорошів, 1992 року народження. Підозрюваний близько третьої години ночі, знайшовши у схованці ключ, проник у помешкання, де проживала його знайома – учениця одного з обласних ліцеїв, та, долаючи опір неповнолітньої і застосувавши фізичне насильство, вчинив щодо неповнолітньої дії сексуального характеру.

Як установлено, зловмисник раніше вже скоював аналогічний злочин, за що був ув’язнений на 9 років і 6 місяців (звільнився з місць позбавлення волі у 2019 році).

Досудове розслідування проводить відділ поліції № 4 Житомирського райуправління поліції.

Процесуальне керівництво здійснює Хорошівський відділ Коростишівської окружної прокуратури.

За скоєння злочину санкцією зазначеної статті передбачається покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років.

Додатково: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури