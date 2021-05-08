В Днепре на ж/м Тополь педофил приставал к несовершеннолетней

мая около 19:30 на линию полиции позвонил местный житель и рассказал, что на жилмассиве Тополь-3 в доме №12 неизвестный затащил его дочь 2009 года в лифт и начал к ней приставать.

Об этом сообщает корреспондент «Днепр Час», ссылаясь на собственные источники.

К счастью, девочка сумела вырваться и убежать. Правоохранители начали поисковую операцию и вскоре виновник был найден. Им оказался местный житель 1974 года с инвалидностью II-группы.

Мужчину задержали и увезли в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств.