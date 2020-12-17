В Днепре начальницу почты подозревают в присвоении ₴680 тыс.

В Днепре на скамье подсудимых оказалась руководительница отделения «Укрпочты», которую подозревают в присвоении 680 тыс. грн.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

По данным следствия, чиновница, злоупотребляя служебным положением, в период с октября по декабрь 2018 года присвоила наличные средства предприятия «Укрпочта» в сумме более 680 тыс. грн.

Деньги были получены от операторов возглавляемого чиновницей отделения за предоставленные услуги. Действия сотрудницы «Укрпочты» привели к материальному ущербу в особо крупных размерах. Сейчас судебное разбирательство уголовного производства продолжается. // 49000.com.ua