В Днепре ночью двое подонков с ножом напали на прохожих

7 января в Днепре на улице Терещенковской неизвестные с ножами напали на прохожих и пытались ограбить.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на собственные источники.

Около полуночи неподалеку от супермаркета двое молодых людей напали на прохожих и пытались отобрать у них вещи, при себе у нападающих был нож. Очевидцы не растерялись и выбили из рук одного из парней оружие, а также вызвали полицию.

В обстоятельствах происшествия разбираются правоохранители.