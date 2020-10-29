В Днепре пенсионер избил жену, угрожал топором детям и бросал в прохожих консервацию

В Днепре на проспекте Петра Калнышевского 66-летний мужчина избил жену, а потом угрожал топором несовершеннолетним, которые сидели у подъезда.

Об этом сообщает «Днепр оперативный».

После этого пенсионер закрылся в квартире и начал бросать из окна одежду и банки консервации по прохожим и автомобилям, повредив тем самым машину экстренной медпомощи. В финале своего «перфоманса» мужчина поджег подушку и бросил ее на балкон ниже расположенной квартиры, устроив пожар, который потушили прибывшие на место происшествия сотрудники ГСЧС. Они же открыли входную дверь в квартиру, благодаря чему сотрудникам полиции удалось попасть внутрь и задержать дебошира.