В Днепре подожгли частный дом, в котором находилась семья с ребенком (видео)

В ночь на 16 февраля в Днепре на улице Щепкина неизвестный пытался сжечь частный дом, в котором находилась семья с маленьким ребенком.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на собственные источники.

Около 03:10 жители частного дома по улице Щепкина услышали, как на крышу что-то упало. Хозяин дома выбежал на улицу и увидел неизвестного мужчину, который кинул в сторону дома бутылку, после чего поспешил скрыться. Жилье мгновенно воспламенилось.

В доме в этот момент находилась женщина с трехлетним сыном. К счастью, вся семья успела покинуть помещение, и никто не пострадал. На место приехали пожарные.