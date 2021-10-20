В Днепре подростки нашли в здании тело мужчины

В Днепре на улице Березинской, 66 группа подростков нашли труп мужчины. В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Об этом сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой на собственные источники.

19 октября на линию 102 позвонили подростки и сообщили, что в погребе на территории заброшенного здания обнаружили тело мужчины с несколькими огнестрельными ранениями.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции. При первичном осмотре тела правоохранители видимых телесных повреждений, характерных для насильственной смерти, не обнаружили. На данный момент устанавливается личность мужчины и обстоятельства его смерти.