В Днепре поймали «на горячем» 18-летнюю «закладчицу»

В Днепре на улице Костя Гордиенко патрульные задержали двух молодых людей с «наркозакладками».

Об этом сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Днепропетровской области.

Вчера, около 16 часов патрульный экипаж заметил на улице Костя Гордиенко двух молодых людей — юношу и девушку, которые, увидев полицейский автомобиль, занервничали и попытались скрыться из поля зрения инспекторов.

Такое поведение показалось патрульным подозрительным, поэтому граждан остановили. Во время поверхностной проверки 18-летняя девушка показала свои вещи в сумке. Там лежали свертки. По ее словам, с наркотическим веществом, которые она должна разложить.

На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу, которая изъяла 27 свертков с неизвестным веществом, похожим на наркотическое. Гражданку задержали в порядке ст.208 УПК.