В Днепре полиция задержала мужчину, зарезавшего знакомого

В Днепре полиция задержала 29-летнего мужчину, который во время ссоры зарезал своего знакомого и сбежал с места преступления.

Об этом сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой на ГУ НПУ в Днепропетровской области.

Напомним, что труп 31-летнего мужчины в заброшенном дачном строении на жилмассиве Приднепровск, 7 июня около 23:00 обнаружила местная жительница, которая сообщила об этом в полицию.

У погибшего бездомного, личность которого установили, на шее были резаные раны. Как установили правоохранители, между двумя знакомыми возникла ссора, во время которой один из мужчин нанес другому смертельные ножевые ранения.

Полицейские разыскали и задержали убийцу. По месту жительства 29-летнего местного жителя были изъяты вещи со следами крови. Мужчине уже сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины. Санкция данной статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. 10 июня суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.