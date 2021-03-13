В аеропорту Запоріжжя росіянин намагався підкупити прикордонницю за 2100 доларів

Під час складання постанови про заборону в’їзду в Україну терміном на три роки громадянин РФ прикордонникам запропонував кошти в розмірі 2100 доларів США за безперешкодний пропуск через державний кордон.

Сьогодні в пункті пропуску для міжнародного повітряного сполучення «Запоріжжя» під час оформлення рейсу «Мінськ-Запоріжжя» було виявлено громадянина РФ 1991 року народження, який порушив порядок в`їзду до тимчасово окупованої території України АР Крим та виїзду з неї.

Під час складання постанови про заборону в’їзду в Україну громадянин РФ прикордонникам запропонував кошти в розмірі 2100 доларів США за безперешкодний пропуск через державний кордон.

Військовослужбовець від неправомірної винагороди відмовилася та повідомила особі про кримінальну відповідальність та викликала співробітників Національної поліції. В діях громадянина РФ вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого статтею 369 ККУ «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі». Крім того, росіянин не зможе потрапити в Україну протягом трьох років, про що складено відповідний протокол.

ДПСУ