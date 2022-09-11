На Дніпропетровщині сварка чоловіків закінчилася вбивством

На Дніпропетровщині у Новомосковську між двома чоловіками стався конфлікт, який закінчився поножовщиною та смертю одного з них.

Про це повідомляє “Дніпро Оперативний” із посиланням на поліцію Дніпропетровської області.

Злочин стався 10 вересня. Поліцейські з’ясували, що між чоловіками виник словесний конфлікт. В ході сварки підозрюваний схопив кухонний ніж, підійшов до свого знайомого та вдарив його ним. Від отриманої травми 46-річний чоловік помер.

Нападника затримали в порядку ст.208 КПК України. На місці події працівники поліції вилучили знаряддя злочину- кухонний ніж. Відомості за даним фактом внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.