В Днепре разоблачили конвертцентр, который ежемесячно выводил в тень полмиллиарда гривень госпредприятий

Дельцы переводили средства в наличные для минимизации налоговых платежей и вывода денег в теневой оборот.

Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией разоблачила и блокировала в Днепре деятельность мощного конвертационного центра с общим оборотом почти полмиллиарда гривень ежемесячно.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Следствие предварительно установило, что организаторы «конверта» проводили незаконные финансовые операции на территории Винницкой, Одесской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Киевской и Запорожской областей.

«По заказу «клиентов», в том числе представителей государственных предприятий, дельцы переводили средства в наличные для минимизации налоговых платежей и вывода денег в теневой оборот. Также фигуранты оказывали «услуги» по легализации доходов, полученных преступным путем. Для этого они использовали ряд подконтрольных коммерческих структур, в том числе за рубежом», — говорится в сообщении пресс-службы.

За каждую нелегальную сделку организаторы схемы получали процент, который зависел от суммы сделки.

Во время обысков по месту жительства и в автомобилях фигурантов правоохранители обнаружили несколько сотен печатей фиктивных предприятий, компьютерную технику, флэш-носители и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности, а также более миллиона наличных в гривневом эквиваленте.

В рамках уголовного производства по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности виновных лиц.

Принимаются меры для наложения арестов на изъятое имущество, блокирование счетов фиктивных структур и возмещения ущерба государству. // LB.ua