Взято під варту одесита, підозрюваного у сексуальному насильстві стосовно 10-річної дівчинки

За процесуального керівництва Малиновської окружної прокуратури м. Одеси 38-річному чоловіку повідомлено про підозру у розповсюдженні порнографії, домаганні та сексуальному насильстві стосовно малолітньої дитини (ч. 2 ст. 301, ч. 3 ст. 156-1 та ч. ч. 4, 6 ст. 153 КК України).

За даними слідства, підозрюваний у месенджері «Telegram» натрапив на обліковий запис 10-річної дівчинки. Усвідомлюючи її вік, чоловік представився 12-річним хлопцем, аби завоювати довіру дитини та розпочати з нею спілкування.

У ході спілкування він надсилав дитині зображення та відеопродукцію порнографічного характеру, а також, здійснюючи психологічний вплив на дівчинку, з метою приховування факту їх спілкування від батьків, намагався вмовити її зустрітись.

Отримавши згоду від потерпілої, зловмисник тричі організовував зустрічі у віддалених, безлюдних місцях. Скориставшись її віковими особливостями, що обмежували можливість чинити опір як фізично, так і розумово, він неодноразово вчиняв щодо неї насильницькі дії сексуального характеру.

Також встановлено, що в Уманському міськрайонному суді Черкаської області вже розглядається обвинувальний акт щодо скоєння ним аналогічних злочинів.

Наразі за клопотанням сторони обвинувачення підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ВП № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури