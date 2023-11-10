До 5 років позбавлення волі засуджено працівника ритуальної служби, який знімав золото з померлих

За публічного обвинувачення прокурорів Тернопільської окружної прокуратури до 5 років позбавлення волі засуджено тернополянина, який, перевозячи тіла померлих в морг, викрадав їх речі (ч. 4 ст. 185 КК України).

Прокурор довів у суді, що у лютому 2023 року водій ритуальної служби під час перевезення 2 тіл загиблих у ДТП, переконавшись, що за ним ніхто не стежить, зупинив автомобіль і зняв з покійників золоті ланцюжки із хрестиками.

У червні цього ж року обвинувачений викрав перстень з руки померлого, коли перевозив його тіло з геріатричного будинку до моргу.

Родичі померлих написали в поліцію заяви про зникнення цінних речей і правоохоронці встановили особу крадія.

Відтак, за вироком суду наступні 5 років свого життя він проведе за ґратами.

Вирок ще не вступив у законну силу.

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури