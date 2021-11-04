Чернігівська поліція затримала підозрювану в шахрайстві за схемою «ваш родич у біді»

Сьогодні співробітники Чернігівського районного управління поліції затримали мешканку Чернігова, яка протягом місяця ошукала шістьох місцевих мешканців, серед них – 11-річну дитину. Зловмисниця виманила у потерпілих загалом понад 200 тисяч гривень.

Протягом жовтня-листопада до поліції звернулося п’ятеро літніх чернігівців, які постраждали від дій шахраїв. Зловмисники діяли за однаковою схемою: телефонували пенсіонерам на стаціонарний телефон і повідомляли, що їхні син/дочка потрапили в ДТП. Після цього, невідома жінка забирала у пенсіонерів кошти нібито на «вирішення питання» чи «лікування» рідних.

3 листопада слухавку стаціонарного телефону в одній з чернігівських квартир взяла 11-річна дівчинка. Голос у слухавці одразу ж почав лякати дитину: нібито на її матір наклали прокляття і жінка обов’язково помре. Щоб врятувати маму, від дівчинки вимагали знайти в оселі всі заощадження та ювелірні прикраси.

Виконуючи шахрайські вказівки, дитина зібрала цінності і викинула їх з вікна, де їх підібрала невідома жінка.

За всіма фактами поліція відкрила провадження за частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).

– Співробітники карного розшуку Чернігівського районного управління поліції спільно з іншими оперативними службами з’ясували, що до серії шахрайств причетна одна й та ж особа. В результаті проведених заходів поліцейські вийшли на слід підозрюваної в шахрайствах – це 35-річна безробітна чернігівка. Її затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Нині поліцейські встановлюють особу її спільника та перевіряють жінку на причетність до скоєння аналогічних злочинів на Чернігівщині, – розповів начальник Чернігівського районного управління поліції Олег Калита.

Найближчим часом слідчі планують повідомити зловмисниці про підозру у скоєнні злочинів та обрати запобіжний захід.

Триває досудове розслідування.

Поліція Чернігівщини закликає громадян розказати своїм рідним і близькими про поширені шахрайські схеми. Складіть разом з ними покроковий план дій: що робити, якщо незнайомець телефонує або приходить додому та лякає нещастями? Від дій шахраїв потерпають громадяни різного віку – як школярі, так і пенсіонери. Саме тому поліцейські рекомендують залишити на видному місці в оселі окремий аркуш з номерами телефонів, які можуть знадобитися в екстреній ситуації.

Пам’ятайте: якщо незнайомець вимагає у вас терміново передати кошти – одразу телефонуйте «102».

Сектор комунікації поліції Чернігівської області