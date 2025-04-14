Члени ОЗГ інфікували вірусами комп’ютери нотаріусів та втручалися до держреєстрів

Кіберполіцейські Київщини та слідчі Нацполіції припинили діяльність угруповання, члени якого отримували віддалений доступ до пристроїв державних виконавців та приватних нотаріусів і за винагороду незаконно знімали обтяження, накладені на майно громадян. Обвинувальний акт передано до суду, фігурантам загрожує до шести років ув’язнення.

Оперативники кіберполіції спільно зі слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора викрили організовану злочинну групу, члени якої пропонували послуги з незаконного зняття обмежень з рухомого та нерухомого майна за грошову винагороду.

Встановлено, що четверо фігурантів, один із яких був приватним виконавцем, налагодили схему незаконного зняття обтяжень з майна громадян з метою його подальшого відчуження. Свої «послуги» вони рекламували в тематичних онлайн-спільнотах.

Спочатку зловмисники розсилали електронні листи державним виконавцям та приватним нотаріусам, маскуючи їх під повідомлення від судів та інших держустанов. До листів додавали файл зі шкідливим програмним забезпеченням, яке після відкриття непомітно встановлювалося на пристрій та гарантувало фігурантам віддалений доступ до комп’ютера жертви, компрометуючи її електронний цифровий підпис разом із паролем.

Згодом, дотримуючись заходів конспірації, зловмисники діяли у безлюдних місцях — зокрема в лісосмузі на Київщині. Там, використовуючи спеціальне комп’ютерне обладнання та програми для анонімізації, вони несанкціоновано знімали обтяження з майна та здійснювали перереєстрацію рухомого й нерухомого майна українських громадян.

Наразі правоохоронці завершили досудове розслідування щодо організатора схеми та трьох виконавців. Залежно від ролі в злочинній групі, до суду направлено обвинувальний акт за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж) та ч. 2 ст. 361-1 (Створення з метою протиправного використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут) Кримінального кодексу України.

Обвинуваченим загрожує до шести років позбавлення волі.

Департамент кіберполіції Національної поліції України