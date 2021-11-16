В Днепре сотрудница полиции вымогала взятку у подростка

В Днепре сотрудницу полиции поймали на взятке — она требовала от подростка 6 тысяч гривен.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской областной прокуратуры.

Как стало известно, еще в октябре инспектор ювенальной превенции одного из районных отделов полиции потребовала от 17-летнего парня взятку в размере 6 000 гривен. Подросток украл сигареты в одном из магазинов и сотрудница полиции предложила парню решить вопрос деньгами, чтобы того не привлекали к ответственности за воровство.

11 ноября, во время получения оговоренной суммы взятки, женщину задержали сотрудники правоохранительных органов. По факту вымогательства и получения неправомерной выгоды было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины. Решается вопрос об объявлении сотруднице полиции подозрения в совершении преступления.