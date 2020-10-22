В Днепре трое мужчин забили насмерть знакомого

В Днепре в Самарском районе задержали троих мужчин, которых подозревают в убийстве.

Об этом сообщает «Днепр оперативный».

Так, 3 октября на территории школы №122 трое мужчин встретились со знакомым. В какой-то момент между ними возник конфликт, в результате которого мужчины избили четвертого, посадили его в автомобиль «Таврия», отвезли в лесополосу вблизи садового товарищества «Зеленый спуск» по ул. Андрея Сахарова, где избили руками и ногами по голове и телу. Когда мужчина уже не подавал никаких признаков жизни, злоумышленники его раздели и сожгли вещи недалеко от тела, а с места преступления скрылись.

Вскоре троих мужчин задержали в порядке ст. 208 УПК, а также вручили письменное уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 2 ст. 115 УК (умышленное убийство).