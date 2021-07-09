В Днепре трое неизвестных ограбили жителей частного дома

Злоумышленники связали двух женщин и угрожали их родственнику пистолетом.

Об этом сообщает «Днепр оперативный», ссылаясь на собственные источники.

Происшествие случилось вчера, 7 июля, на улице Профессора Кулешова, 55. Трое мужчин в балаклавах проникли в жилище через окно. Злоумышленники стали угрожать жильцам дома пистолетом и связали жену и тещу владельца дома. Обыскав дом, неизвестные забрали 1 200 долларов США, 15 тысяч гривен и золотые украшения.

После ограбления злоумышленники скрылись в неизвестном направлении. Для выяснения обстоятельств на место прибыла следственно-оперативная группа. Детали инцидента выясняются.