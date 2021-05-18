В Днепре у студента-иностранца вымогали взятку за выдачу диплома

В Днепре руководители фирмы-посредника вымогали у иностранного студента взятку за содействие в получении диплома об окончании вуза.

Об этом сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой на пресс-службу ГУ Нацполиции в Днепропетровской области.

Учредитель и руководитель посреднической фирмы потребовали за «услугу» 800 долларов. Студент-иностранец сообщил об этом в управление миграционной полиции ГУНП в области. Правоохранители совместно с коллегами задержали фигурантов непосредственно в момент передачи денег. В офисе организации прошли обыски, полицейские изъяли денежные средства, бланки дипломов и документацию.

Мужчине и женщине уже вручили сообщения о подозрении в совершении уголовного правонарушения по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины (злоупотребление влиянием). За попытку повлиять на решение о выдаче документов им грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с конфискацией имущества. Продолжается досудебное расследование, решается вопрос о передаче дела в суд.