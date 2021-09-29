ДБР підозрює у недбалості начальника складу військової частини, де зникло майно на суму майже ₴850 тис.

Працівники Територіального управління ДБР Полтави повідомили про підозру начальнику складу однієї з частин на Дніпропетровщині, який допустив зникнення майна військової частини на майже 850 тис. гривень.

За даними слідства, військовослужбовець не здійснював контролю за збереженням майна військової частини, не слідкував за прийманням і видаванням речей, давав ключі від складу особам, які не були матеріально відповідальними.

Після проведення інвентаризації було виявлено нестачу майна, зокрема будівельних матеріалів, електроприладів та автозапчастин.

Військовослужбовець підозрюється у недбалому ставленні до військової служби, що заподіяло тяжкі наслідки, вчиненому в умовах особливого періоду ( ч. 3 ст. 425 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

Процесуальне керівництво здійснює Дніпропетровська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Південного регіону, оперативний супровід – ДБР.