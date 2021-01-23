Закарпатські поліцейські затримали зловмисника, який вимагав неіснуючий борг

Сьогодні, 23 січня, працівниками слідчого управління поліції Закарпаття, спільно із працівниками УСБУ в Закарпатській області, за процесуального керівництва прокуратури, було проведено негласні слідчі розшукові дії, в результаті яких затримано вимагача грошей у 46-річного мешканця міста Хуст.

Поліцейські встановили, що 50-річний мукачівець налагодив схему вимагання коштів, залучивши до цього кількох посередників. Спочатку мукачівець чинив на потерпілого психологічний тиск. Від його імені хустянину телефонували невідомі особи та у випадку невиплати 20 тисяч євро, погрожували фізичною розправою.

Через кілька днів після телефонних погроз житель Хуста зустрівся з вимагачем та його спільником у попередньо назначений час поблизу одного з автосалонів Мукачева. Там, під час з’ясування причин вимагання грошей, між потерпілим та вимагачами виникла штовханина. Хустянину нанесли тілесні ушкодження, а одразу після того 50-річний мукачівець, як «завдаток», відібрав автомобіль потерпілого.

За повернення транспортного засобу зловмисник вимагав грошовий переказ – понад 20 тисяч гривень на вказаний ним банківський рахунок.

Саме після перерахунку потерпілим грошових коштів правоохоронці затримали зловмисника у процесуальному порядку. Фігуранта справи поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

За фактом злочинних дій 50-річного мукачівця відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 189 Кримінального кодексу України (Вимагання). За скоєне йому загрожує до семи років ув’язнення.

Слідчі з’ясовують усі обставини справи та встановлюють осіб, причетних до злочину. Діям кожного зі співучасників поліцейські нададуть відповідну правову оцінку.

Поліція Закарпатської області