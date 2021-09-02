У львівській лікарні помер новонароджений: батьки звинувачують лікарів

У Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «Охматдит» через два тижні після народження помер хлопчик. Батьки називають смерть немовляти загадковою та звинувачують лікарів у халатності.

Про це повідомляє «Діло».

У сім’ї Ірини та Володимира це друга дитина. У четвер, 12 серпня, 25-річна Ірина Вдовичин в Львівському обласному клінічному перинатальному центрі народила хлопчика. За словами матері, хлопчик народився на 35 тижні вагітності за допомогою кесаревого розтину повністю здоровим, але 16 серпня стан здоров’я різко погіршився.

«Коли дитина народилась все було добре, але на 4 день сина забрали у реанімацію. Коли медсестра приходила до дитини, руки були брудні, без рукавиць, від неї було чути перегаром. Дитині ставало гірше. Найсильніші ліки не допомагали, тому забрали в «Охматдит». У сина з кишечника йшла кров. В «Охматдиті» дитина був в критичному стані два дні, робили аналізи. Знайшли також воду в голові у дитини. Через 2-3 дні зробили повторні дослідження. Стан стабілізувався. Потім дитині суттєво покращало, він вже сам їв суміш. І раптом у п’ятницю, 27 серпня, зранку дитині ніби стало зле, але подзвонили аж ввечері. Сказали, що він у критичному стані. Потім зателефонували і сказали, що помер. Перед смертю дитині дали ще одні сильні антибіотики, але до ранку хлопчика не стало. За офіційною версією, дитина захлиснулась. Чому так сталось і чому медики не слідкували за диханням маляти ми не знаємо. У поліцію ми звертались, думаємо, що це програшний варіант і нічого це не дасть. Бог їм суддя. У лікарні навіть довколишні умови для немовляти були жахливі, в таких умовах хіба овочі можна тримати, а не дітей», – розповідає батько Володимир Мальшевський.

В обох медзакладах на запитання журналістів відповідати не хочуть, кажуть, що це лікарська таємниця, а їх медики діяли згідно протоколів.

«Все було зроблено по протоколу, за показами був проведений кесарів розтин. 17 серпня дитина була виписана», – каже заступник директора з медичної частини Львівського перинатального центру Олександр Сімкін.