У Львові чоловік побив дружину і хотів накласти на себе руки

Львівські патрульні роти ТОР врятували від самогубства чоловіка, який вчинив домашнє насильство.

Напередодні патрульні роти ТОР отримали виклик на вул. Хорватську про вчинення домашнього насильства від працівників соціальної служби. Вони розповіли, що під час візиту до цієї сім’ї стали свідками конфлікту: чоловік завдав удари дружині в присутності своїх малолітніх дітей. Обоє з подружжя перебували в стані алкогольного сп’яніння.

ТОРівці негайно прибули за вказаною адресою, передають у поліції.

Коли увійшли у квартиру, то побачили агресивно налаштованого громадянина, який тримав у руках кухонний ніж і погрожував поліцейським.

Інспектор Андрій Гермак попередив про можливе застосування зброї, якщо чоловік не припинить правопорушення. Однак останній не виконував вказівки. Натомість схопився за ножа і погрожував вкоротити собі віку, якщо поліцейські не покинуть приміщення.

ТОРівці застосували методи вербальної комунікації з порушником. І зрештою, після тривалої розмови, чоловік відклав ножа в сторону — тієї ж миті його затримали патрульні.

Інспектори викликали всі відповідні служби, які подбали про подальшу безпеку матері та дітей.

54-річний львів’янин відповідатиме за вчинення домашнього насильства, відповідно до рішення суду. // Діло