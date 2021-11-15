У Харкові викрито підпільне виробництво пального: вилучено продукцію та обладнання на ₴192 млн.

Заходи з викриття проводилися у кілька етапів, за результатами яких встановили організатора, канали постачання та збуту низькоякісного пального. Збували через мережу АЗС та підприємствам реального сектору економіки, зокрема державного.

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Харківській області Нацполіції спільно з колегами-правоохоронцями проводять відпрацювання нелегального ринку збуту нафтопродуктів. Так, під час таких заходів викрили «схему» збуту і виробництва низькоякісного пального.

Як встановили поліцейські, незаконне виготовлення пального у промислових масштабах організував приватний підприємець з Харкова, залучив власника мережі АЗС та службовців товариств у сфері виготовлення нафтопродуктів.

Для виготовлення «товару» низької якості облаштували на території одного з населених пунктів Харківського району підпільний мінізавод. Шляхом додавання різних хімічних присадок отримували «бензин», який реалізовували під виглядом «Євро-95».

Закуповувалась сировина у підприємств Харківської та Сумської областей виключно за готівку. З метою прикриття протиправної діяльності в офіційних документах вказували, що предметом купівлі є розчинник. Проте, одне з підприємств навіть не мало технічних можливостей і потужностей для виготовлення стабільної фракції бензину.

Надалі низькоякісне пальне зловмисники постачали до мережі автозаправних станцій Харкова й області та продавали його в обхід податкового законодавства. Крім того, реалізували фальсифікат шляхом укладання ряду угод за результатами конкурсних торгів з комунальними та державними підприємствами регіону. Вартість поставленої продукції була значно вища за ринкову. Отримані з бюджету надлишкові кошти розподілялися між всіма учасниками оборудки.

Заходи з викриття злочинної «схеми» проводилися у кілька етапів. За їх результатами оперативники, слідчі обласної поліції та працівники управлінь контролю за підакцизними товарами державної податкової служби у Києві та Київської області припинили підпільне виробництво та збут фальсифікованого пального. За місцями знаходження ряду нафтобаз, НПЗ, АЗС, у транспортних засобах та місцями мешкання фігурантів правоохоронці провели 32 санкціоновані судом обшуки. Вилучили спецобладнання, понад 7,6 тонни паливо-мастильних матеріалів, зокрема і 5 тонн присадок, «чорнові» записи, фінансово-господарську документацію, гроші у різній валюті.

Загальна вартість вилученого майна – 192 млн грн.

У межах кримінального провадження вже призначено низку експертних досліджень, до суду направлені клопотання щодо накладення арешту на вилучене майно. Після проведення необхідних процесуальних дій вирішуватиметься питання про оголошення учасникам «схеми» підозри.

Досудове розслідування проводиться за статтями 190 (шахрайство) та 204 (незаконне виготовлення та збут підакцизних товарів) Кримінального кодексу України. Його процесуальне керівництво здійснює Харківська обласна прокуратура.

Тривають заходи з відпрацювання «тіньового» ринку обігу підакцизної продукції, зокрема і нафтопродуктів.

Нагадаємо: з початку листопада Нацполіція вилучила з незаконного обігу понад 58 тонн алкогольної продукції та 545 тис. пачок цигарок.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України