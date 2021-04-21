У шахрайському заволодінні $11 300 викрито двох осіб, які прикривалися зв’язками в органах влади

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора викрито двох осіб на заволодінні чужим майном у великих розмірах шляхом обману (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України).

За даними слідства, двоє осіб шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами потерпілого у сумі 11 300 доларів США за нібито сприяння в отриманні ним громадянства України. При цьому вони запевнили його, що підтримують близькі дружні стосунки з впливовими високопосадовцями в правоохоронних органах, Офісі Президента України та Державній міграційній службі.

В рамках кримінального провадження проведено ряд обшуків у місті Києві. За адресою проживання одного з фігурантів виявлено та вилучено предмети, схожі на патрони, у кількості 136 штук, три предмети циліндричної форми, візуально схожі на вибухові «піротехнічні шашки», «платформу-кліше» для гербової печатки правоохоронного органу та інше.

Наразі одному з них повідомлено про підозру, вирішується питання щодо повідомлення про підозру іншому та обрання їм запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України за оперативного супроводження Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генерального прокурора