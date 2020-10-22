В Днепре у женщины с инвалидностью и психиатрическим диагнозом «отжали» квартиру

В Днепре адвокат пытается вернуть квартиру, которую «отжал» рейдеры у женщины с инвалидностью с психиатрическим диагнозом.

Об этом пишет «Днепр оперативный» со ссылкой на facebook-пост адвоката Юлии Сегеды.

Это Надежда. Еще, когда был открыт пешеходный переход через проспект Слобожанский, она переезжала через дорогу на дощечке. И часто была в состоянии алкогольного опьянения. Так она и жила. Но она жила в своей квартире на Солнечном с братом, который, кстати, тоже злоупотреблял алкоголем. А сейчас в её квартире живет молодой мужчина — рейдер и мошенник, который забрал её квартиру. Опять спасибо неравнодушным соседям. Именно в этом доме когда-то рейдеры забрали квартиру двух сирот. Я тогда тоже помогала, ведь тогда ко мне обратились соседи. В итоге, квартиру сиротам вернули. И вот опять соседи попросили меня помочь, — пишет Сегеда.

Об этой истории юрист узнала уже того, когда мошенник успел перерегистрировать недвижимость. Новый «хозяин» уже вскрыл дверь, забрал всю квартиру и принялся делать ремонт. А истинная хозяйка жилья живет пока в больнице, так как жить ей негде.

Мошенник якобы дал в долг женщине 10 тысяч долларов в долг! Вот это да! Какая невиданная щедрость. То есть, абсолютно посторонний человек решил у нотариуса дать женщине с инвалидностью с психиатрическим диагнозом, злоупотребляющей алкоголем, 10 тысяч долларов. Вы же понимаете, что никто никому ничего не давал? К нотариусу, надеюсь, у следствия тоже будут вопросы, — отметила она.

Накануне этой «сделки» — договора займа, Надежда вернулась домой и увидела в своей квартире этого самого мошенника и еще одного мужчину. Они рылись в вещах.

Квартиру Надя могла не закрыть. Она жила так, что воровать там было нечего. На вопрос что они делают, он ответил – обыск. После этого пропали все документы на квартиру и паспорт самой Нади. Также после этого «обыска» вдруг случился в квартире пожар и она вся выгорела. Брат Надежды погиб в пожаре, а ее спасли соседи. И каким-то странным образом этот рейдер находился возле подъезда, когда приехали пожарные. Его заметили соседи. Также они видели, как он приезжал к Наде и ее брату и привозил алкоголь… Вот так вот… Посторонний человек приезжает, напаивает алкоголем, забирает документы, потом якобы дает в долг 10 тысяч долларов, а потом квартира оказывается уже его, — отметила адвокат.

Но по документам женщине принадлежала только 1/3 часть квартиры. И рейдер перерегистрировал на себя только 1/3 часть, а по факту забрал всю.

Из интересного… Помните, на Солнечном в доме №12 рейдеры забрали квартиру у двух детей сирот? Так вот, квартира Нади тоже в доме №12 и есть информация, что тогда по квартире сирот там фигурировал тот же мужчина… А еще, в тот период, когда рейдер занимался схемой по квартире, в этой квартире вдруг случился пожар. И тогда погиб брат Нади, который жил с ней, а ее спасли соседи. И вот что странно… Когда приехали пожарные этот мужчина был на месте, его видели… Что он там делал?, — задается вопросом Сегеда.

Также она отметила, что:

уголовное дело по мошенничеству полиция АНД района открыла только по определению судьи

уголовное дело по злоупотреблению государственным исполнителем полиция АНД района тоже открыла по определению судьи и то с неправильной квалификацией

уголовное дело по пожару полиция АНД района закрыла через 2 месяца после начала следствия, ни сделав ни одного следственного действия.