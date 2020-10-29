В Днепре пьяный мужчина взорвал гранату рядом с частным домом (фото)

В Днепре неизвестный мужчина, пребывающий в состоянии алкогольного опьянения, угрожал женщине и бросил гранату рядом с частным домом: прогремел взрыв.

Об этом сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой на собственные источники.

Происшествие произошло сегодня на улице Юрия Кондратюка. В полицию позвонила женщина и сообщила, что она возвращалась домой с работы и к ней подошел незнакомый мужчина и представился Дмитрием. Мужчина был пьян и потребовал от женщины, чтобы к нему вышла ее сестра, которая якобы является его девушкой. Во время общения с неизвестным, женщина заметила у него в руке предмет темно-зеленого цвета, похожий на гранату. Испугавшись, женщина начала отходить к своему дому, на что мужчина начал ей угрожать и сказал, что бросит гранату ей во двор, если к нему не выйдет его якобы девушка. Женщина быстро зашла в дом, в котором в тот момент находился малолетний ребенок, и услышала, как на улице прогремел громкий взрыв.

На место происшествия прибыли патрульные и следственно-оперативная группа Новокодакского отдела полиции. Правоохранители обнаружили дыру от взрыва в заборе соседнего дома, следы повреждений на заборе и газовой трубе. Рядом с местом взрыва была найдена чека от гранаты. Также на место происшествия были вызваны взрывотехники. По счастливой случайности, во время взрыва никто не пострадал. Полиция выясняет все подробности происшествия и принимает меры к розыску и задержанию мужчины, устроившего взрыв в частном секторе.