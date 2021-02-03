В Днепре убили женщину: ее тело обнаружили в квартире

В среду, 3 февраля, на Донецком шоссе в доме №110 в квартире нашли тело женщины пожилого возраста. На трупе были следы насильственной смерти — вероятно, ее избили.

Предварительно, тело женщины нашел ее сын в квартире на первом этаже. Он и вызвал полицию. Об этом сообщает Информатор с места события.

Мужчине на вид 40-45 лет. Имеет ли он отношение к убийству — выясняет следствие. По информации из личных источников, свою вину он отрицает. На данный момент правоохранители допрашивают его и устанавливают обстоятельства случившегося.