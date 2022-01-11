Шахрайство у «Дії» — як вберегти себе

Мережу сколихнула чергова історія про те, як за допомогою чудового сервісу жижиталізації — «Дія», на людину було оформлено купу кредитів. Жінка зі Львова провела свої різдвяні свята, відбиваючись від мікрокредитних контор, бо хтось спер її телефон і без проблем, за допомогою «чудесного» додатку «Дія» набрав собі кредитів. Поліція, як завжди, розводить руками (принаймні, коли ці руки не зайняті полюванням на моделей із OnlyFans).

Виникає питання, чи безпечна Дія сама по собі у тому вигляді у якому вона є зараз?

І поки влада намагається все більше людей заманити у цей застосунок, нагадаємо вам засоби, якими можна себе хоч трохи убезпечити:

1) Перевести усі банківські номери на контракт. В більшості випадків шахрайство відбувається саме за допомогою викрадення номеру телефону через функцію відновлення сім-картки. Якщо ви перейдете на контрактне обслуговування, то це можна буде зробити виключно за вашим паспортом.

Окремо попередимо — саме такі випадки наша влада зараз може використати як підставу для обов’язкової реєстрації сім-карток за паспортом, але це не допоможе. Саме тому це слід сприймати виключно як акт індивідуального і добровільного рішення для захисту себе. І не слід схвалювати будь-які спроби перевести усіх на обов’язковий контракт як щось припустиме чи панацею від шахрайства.

2) Замовити в УБКІ фріз. Що це означає? Це означає, що звернення банку чи мікрофінансової організації до УБКІ (бюро кредитних історій) покаже повну заборону вам отримувати кредити. Так, це може бути незручно, але це може бути гарним рішенням, якщо ви наразі не користуєтесь і не плануєте користуватися кредитними продуктами.

3) Мати окремий фінансовий номер. В такому випадку фізична крадіжка вашого телефону не дасть стільки можливостей для шахраїв. Бо все одно ваш номер ніяк не пов’язаний із вашою особою з точки зору BankID.

Демократична Сокира