Вимагання хабаря за непритягнення до адміністративної відповідальності — двом патрульним повідомлено про підозру

За процесуального керівництва обласної прокуратури повідомлено про підозру двом патрульним поліцейським за фактом одержання неправомірної вигоди за попередньою змовою групою, поєднаного з вимаганням (ч. 3 ст. 368 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що двоє поліцейських одного із секторів Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в області, перебуваючи на автостанції м. Харкова, вимагали та одержали неправомірну вигоду від чоловіка, який прямував з Російської Федерації до Києва.

Співробітники поліції погрожували чоловіку затриманням та притягненням до адміністративної відповідальності за фактами порушення правил карантину, незаконного перетинання кордону України та порушення порядку виїзду з тимчасово окупованої території України (ст. ст. 44-3, 204-1, 204-2 КУпАП).

Щоб не бути підданим адміністративним стягненням з надуманих поліцейськими підстав, чоловік був вимушений передати їм грошові кошти — 200 євро та 5 тис. грн, які він взяв у борг у свого знайомого.

30 вересня двом зазначеним поліцейським повідомлено про підозру. Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів та відсторонення від займаних посад.

Крім того, встановлюються інші співучасники зазначеного кримінального правопорушення.

Досудове розслідування проводять слідчі Територіального управління ДБР, розташованого в м. Полтаві, оперативний супровід здійснюють співробітники Харківського управління Департаменту внутрішньої безпеки НП України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури