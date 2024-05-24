На Гайсинщині п’яний чоловік сапою до смерті забив знайомого

Тіло потерпілого знайшли перехожі в кущах на території місцевого ринку та повідомили про це в поліцію. За скоєний злочин фігурант ризикує провести за ґратами до п’ятнадцяти років.

За словами т.в.о начальника відділу поліції № 1 Гайсинського РУП Андрія Оцабрика, вбивство сталось 22 травня ввечері у м. Бершадь. 51-річний потерпілий разом із раніше судимим за тяжкий злочин приятелем вживали алкогольні напої вдома у підозрюваного.

Між чоловіками виник конфлікт, під час якого 42-річний зловмисник побутовою сапою завдав смертельних тілесних ушкоджень гостю. Від отриманих травм той помер на місці події. На ранок фігуранта затримали оперативники.

Труп чоловіка направлений на проведення судово-медичної експертизи для встановлення остаточної причини смерті.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України та проводять досудове розслідування. За процесуального керівництва Гайсинської окружної прокуратури. Затриманому повідомили про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Наразі підозрюваний перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

За матеріалами Гайсинського РУП