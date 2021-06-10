На Львівщині затримали чоловіка, який переробляв травматичну та газову зброю під вогнепальну

Зловмисника затримано в порядку ст. 208 КПК України. Встановлено також, що таким видом «промислу» чоловік займається не вперше.

Волинські оперативники отримали інформацію, що мешканець Львівської області реалізовує перероблену зброю та боєприпаси. Спритник купував травматичну та газову зброю, переробляв її під вогнепальну і реалізовував через пошту.

Поліцейські провели комплекс оперативно-розшукових заходів та встановили особу зловмисника: ним виявився 47-річний мешканець Львівської області.

«За місцем проживання зловмисника працівники управління карного розшуку ГУНП, слідчого управління, Ковельського райуправління, управління КОРД, роти поліції особливого призначення та кінологів, під процесуальним керівництвом Волинської обласної прокуратури, провели обшуки, під час яких виявили й вилучили документи, що підтверджують причетність до протиправної діяльності, технічні пристрої й засоби зв’язку, а також пістолети, боєприпаси, глушники й інші речі, пов’язані зі злочинною діяльністю», – розповів т.в.о. начальника ГУНП у Волинській області Михайло Сорока.

Нині чоловік затриманий, кілька років тому його вже притягували до відповідальності за аналогічні злочини.

За незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України) порушнику загрожує позбавлення волі від 3-х до 7-ми років.

Сектор комунікації поліції Волинської області