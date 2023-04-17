На Закарпатті подружжя білорусів в соцмережах поширювало інформацію дискримінаційного характеру

Співробітники Берегівського районного відділу поліції у співпраці з СБУ викрили двох зловмисників, які поширювали в соціальних мережах інформацію провокаційного змісту.

У своїх дописах підозрювані принижували євреїв, правоохоронців та українських військовослужбовців. Таким чином вони намагалися дестабілізувати ситуацію в регіоні, розпалити ворожнечу щодо певної категорії людей та дискредитувати Сили оборони України.

Фігурантами справи є подружжя, родом із Білорусії. Останнім часом вони проживали на території Закарпатської області. Чоловік та жінка створювали фейкові акаунти, за допомогою яких і поширювали свої дискримінаційні дописи в різних публічних групах.

Слідчі кваліфікували такі дії даних осіб за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України. У ході досудового розслідування правоохоронці призначили необхідні експертизи, висновки яких підтвердили протиправний характер інформації, яку в Інтернет-мережі пропагувало подружжя.

Зібравши достатньо доказів, слідчі Берегівського районного відділу поліції, за процесуального керівництва окружної прокуратури, повідомили фігурантам про підозру. Відповідно до санкції інкримінованої статті їм загрожує від штрафу до трьохрічного позбавлення волі.

В поліції готують всі необхідні матеріали для скерування справи для судового розгляду.

Поліція Закарпатської області