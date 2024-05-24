Пів мільйона гривень хабаря за непроведення позапланової перевірки підприємства – судитимуть посадовців Держпраці

Прокурори Київської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно організатора та трьох виконавців організованої злочинної групи за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України).

У складі організованої злочинної групи діяли керівник та начальник управління одного з міжрегіональних управлінь державної служби з питань праці, а також двоє посередників.

У ході досудового розслідуванням встановлено, що посадовці створили штучні умови для проведення позапланової перевірки приватного підприємства. Надалі вони повідомили керівнику товариства, що він може уникнути перевірки за пів мільйона гривень. Для цього він має укласти фіктивну угоду з придбання товарів у певної організації та перевести на її рахунок зазначену суму.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими Поліція Київської області

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура