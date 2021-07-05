В Днепре водитель трижды переехал женщину и сбежал
В Днепре произошло жуткое ДТП с пешеходом. Водитель трижды переехал женщину и скрылся с места аварии.
Подробности — в сюжете Апостроф News в 14:00 на Апостроф TV.
Автомобилист наехал на женщину, протянув ее машиной 20 метров. После этого он сдал назад и переехал ее еще дважды.
С места аварии водитель скрылся. Полиция увидела машину злоумышленника на другой улице, однако за рулем был уже не он.
Пострадавшая находится в больнице в тяжелом состоянии. Все обстоятельства ДТП устанавливают правоохранители.Tweet