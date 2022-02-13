В Днепре вооруженный ножом грабитель напал на таксиста

В Днепре на водителя такси напал мужчина с ножом, разбил стекло машины и попытался ограбить. После неудачной попытки ограбления, нападавшего задержал таксист.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на собственные источники.

11 февраля 52-летний водитель такси на автомобиле ЗАЗ Сенс ехал по улице Василия Сидоренко в сторону улицы Давыдова.

В районе дома №1/1 в тупике Чухновского, когда таксист остановился, на него внезапно напал неизвестный с ножом, чтобы ограбить. Грабитель разбил боковое стекло в машине, сорвал шашечку такси и, увидев, что попытка ограбления провалилась, начал убегать.

Таксисту удалось догнать горе-грабителя и задержать до приезда полиции.

Приехавшие на вызов полицейские установили личность нападавшего — им оказался 34-летний местный житель. На грабителя надели наручники и доставили в Чечеловский отдел полиции для дальнейшего разбирательства.