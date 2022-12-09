Киянин ходив по вулицях зі штик-ножем, а вдома зберігав гранату

Днями у Подільському районі оперативники затримали чоловіка, який носив з собою штик-ніж, не маючи передбаченого законом дозволу. У подальшому під час обшуку за місцем мешкання фігуранта слідчі вилучили також гранату РГД-5 з запалом. Порушнику загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

Співробітники кримінального блоку Подільського управління поліції під час патрулювання території на вулиці Василя Порика зупинили для перевірки перехожого, у якого виявили штик-ніж. У ході спілкування із правоохоронцями 31-річний киянин не зміг пояснити походження зброї та мету її зберігання.

У подальшому під час проведення невідкладних слідчих дій за місцем мешкання фігуранта поліцейські виявили та вилучили гранату РГД-5 з запалом. Порушника було затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі слідчі за погодженням із Подільською окружною прокуратурою повідомили зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – носіння холодної зброї та зберігання вибухового пристрою без передбаченого законом дозволу. Вчинення злочину за цією статтею карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

Столичні поліцейські закликають громадян до добровільної здачі зброї та боєприпасів та нагадують, що з 24 березня поточного року Верховна Рада України прийняла проект Закону України № 7181 «Про внесення змін до статті 263 Кримінального кодексу України щодо скасування відповідальності у випадках добровільної здачі зброї, бойових припасів, вибухових речовин або пристроїв».

Відділ комунікації поліції Києва